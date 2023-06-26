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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2 مليار دولار حجم الواردات العراقية من إيران

صدى البلد

أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم الإثنين، عن وصول إجمالي تجارة البلاد الخارجية إلى 26.5 مليار دولار، مشيرة الى تصدير بضائع للعراق بأكثر من ملياري دولار.

وأفادت وكالة تسنيم، بأنه "تم تصدير 35.5 مليون طن من البضائع بقيمة 12.5 مليار دولار في الربيع، باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين وتجارة الأمتعة، واستيراد 8.6 مليون طن من البضائع بقيمة 14 مليار دولار".

وبحسب التقرير، زادت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 42.24٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفضت بنسبة 84.8٪ من حيث القيمة، وزادت الواردات من حيث الوزن والقيمة بنسبة 1٪ و 79.5٪ على التوالي.

يشار إلى أنه بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض سلع التصدير، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية، والتي زادت بنسبة 16٪ من حيث الوزن ولكنها انخفضت بنسبة 18٪ من حيث القيمة، فإن إجمالي كمية الصادرات غير النفطية واجهت مثل هذه التغييرات في الوزن والقيمة.

وذكر التقرير ان الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند كانت الوجهة الأولى في تصدير البضائع، حيث بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار و2 مليار و300 مليون دولار و1 مليار و700 مليون دولار و1 مليار و300 مليون دولار و489 مليون دولار تم تصديرها إلى هذه الدول الخمس.

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الجمارك الإيرانية وكالة تسنيم النفط الخام الصادرات غير النفطية

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