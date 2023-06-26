بعد غلاء الأدوية.. العلاج بالأعشاب ينتشر في العراق رغم تحذيرات الأطباء

أكدت تقارير صحفية بالعراق انتشار ورواج تجارة الأعشاب الطبية بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الأدوية في البلاد.

ووفقا للتقارير يلجأ الكثير من العراقيين لوصفات الأعشاب لعلاج الأمراض التي يعانون منها في ظل الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الدواء.

وفي السنوات الأخيرة، تم افتتاح المزيد من مراكز العلاج بالأعشاب في العاصمة بغداد. وبحسب قاعدة بيانات الصحة العراقية فإنه يوجد الآن 460 مركزاً مرخصاً له ببيع العقاقير المستخلصة من الأعشاب، ارتفاعاً من 350 مركزاً في 2020.

وأستدلت التقارير بحالة أحد المواطنين الذى لجأ للعلاج بالأعشاب الطبية عندما أخبره أحد الصيادلة في العراق أن وصفتها الطبية لعلاج مرض جلدي ستتكلف نحو 800 ألف دينار (نحو 611 دولاراً) في حين أن العلاج بالأعشاب أرخص بثماني مرات.

ويأت هذا فيما يحذر أطباء من إن استبدال الوصفات الطبية بالمنتجات العشبية قد يمثل خطراً، وينتج عنه ضرر للمرضى في حال عدم تناولها بشكل صحيح.