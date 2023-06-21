عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقاوم التصحر .. العراق يبتكر محصولا زراعيا متعدد الفوائد

صدى البلد

أعلنت زراعة محافظة ديالى العراقية ، اليوم الأربعاء، نجاح تجربة لأحد المزارعين بزراعة وإنتاج محصول عشبة العصفر متعدد الاستخدامات الغذائية والصناعية.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي بحسب وسائل إعلام عراقية ان مزارعا من سكان ناحية الوجيهية (قرية كصيبة) 25 كم شمال شرق بعقوبة نجح بزراعة وإنتاج عشبة (العصفر) التي تدخل كمادة أولية في الصناعات الغذائية وأعلاف للثروة الحيوانية وغذاء فاعل للنحل يضاهي المستورد.

وأكد أن، التجربة تمت بتوجيه وإشراف زراعة ديالى - دائرة الإرشاد الزراعي، مبينا ان العصفر يتحمل درجات الحرارة ومقاومته للعطش والجفاف ويُزرع في عروتين الربيعية والخريفية .

وطالب المندلاوي- ووفقا للمزارع صاحب التجربة- وزارة الزراعة بإدخاله ضمن الخطط الزراعية باعتباره محصول استراتيجي متعدد المنافع الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الزراعة، في شهر ابريل من العام 2021، نجاح تجربة زراعة محصول العصفر في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان في حينها: "إن بحثاً أُجري في ثلاث محافظات (النجف والمثنى وبابل) توصل الى نتائج جيدة حول زراعة محصول العصفر".

وأشار النايف الى أن "المحصول مهم ومن المتوقع أن غلَّة الدونم الواحد منه دون استخدام الأسمدة تقدر بنحو 500 الى 600 كجم، وسعره بالأسواق يقدر بنحو 900 ألف دينار".

وأردف بالقول أن "العصفر من المحاصيل عالية الزيت وذات جدوى اقتصادية سريعة للمزارعين كون الطلب عليه كبيراً، كما انه سيسهم في الحد من ظاهرة التصحر، بالإضافة الى فوائده الصحية والطبية الكبيرة".

وتابع، ان "البحث حقق نجاحاً في محافظة السماوة، وسيتم طباعة ملف تعريفي لزراعة نبات العصفر، والترويج له من قبل الدوائر الارشادية ومديريات الزراعة"، مبيناً أن "التوسع في زراعة المحصول سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة".

ودعا النايف، "الفلاحين الى التنوع في زراعة المحاصيل وليس الاقتصار على الزراعة الكلاسيكية كالحنطة والشعير وبعض المحاصيل التي مازال الفلاح يركز عليها ومردودها الاقتصادي غير مجدٍ وآني".

العراق تحذف عبارة منسوبة لـ صدام حسين وتحظر تداولها

العراق محافظة ديالى محصول محمد جبار المندلاوي العصفر وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: أصول هيئة قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها.. فيديو

الحجز في نفس اليوم.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى غدا

109 آلاف دولار.. طرح قبعة مايكل جاكسون في مزاد بباريس

خلال زيارته لـ روسيا.. بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري الخميس

صدمة كبيرة لعشاق هواتف Realme تقلب الموازين

أزمة قيد الزمالك تدخل الثلاجة| الجبلاية تدعم الفارس الأبيض.. وحازم إمام: الفريق يمثل مصر عربياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

طلبت الرحيل من الأهلي لهذا السبب| 5 اعترافات مفاجئة للشناوي.. ما هي

آلاف طيور الغاق السقطري تسيطر على شاطىء محافظة في عمان

تشاركه ملكة جمال أوكرانيا.. عصام كاريكا ينتهي من تصوير أغنية مش مروحة

فيديو

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ