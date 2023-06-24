رفات بشرية داخل حديقة منزلية.. ماذا يحدث في العراق؟

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على "آثار رفات متفسخة" تعود إلى أيام "الطائفية" في حي الجهاد بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، بحسب وكالة “شفق نيوز”، إن "معلومات من قبل المواطنين وردت بوجود آثار رفات متفسخة مدفونة في حديقة خارجية وجدت أثناء قيام صاحب إحدى الدور السكنية الجديدة بحفر الأرض لسحب أنبوب ماء إلى منزله في حي الجهاد ببغداد".

وأضاف: "على الفور شرعت قوة وتم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الفرات والجهاد، وتم الاتصال من قبلهم بمفرزة من الأدلة الجنائية العامة".

وتابع المصدر: "تم حفر الأرض بواسطة (بوكلين)، وتبين وجود رفات متفسخة عبارة عن هيكل عظمي مع ملابس لشخصين رجل وامرأة مجهولي الهوية ونقل الرفات من قبل مركز الفرات والجهاد إلى الجهات المختصة والتحقيق بالحادث"، موضحا أن "الرفات قد تعود إلى الحقبة الطائفية".