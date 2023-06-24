عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفات بشرية داخل حديقة منزلية.. ماذا يحدث في العراق؟

صدى البلد

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على "آثار رفات متفسخة" تعود إلى أيام "الطائفية" في حي الجهاد بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، بحسب وكالة “شفق نيوز”، إن "معلومات من قبل المواطنين وردت بوجود آثار رفات متفسخة مدفونة في حديقة خارجية وجدت أثناء قيام صاحب إحدى الدور السكنية الجديدة بحفر الأرض لسحب أنبوب ماء إلى منزله في حي الجهاد ببغداد".

وأضاف: "على الفور شرعت قوة وتم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الفرات والجهاد، وتم الاتصال من قبلهم بمفرزة من الأدلة الجنائية العامة".

وتابع المصدر: "تم حفر الأرض بواسطة (بوكلين)، وتبين وجود رفات متفسخة عبارة عن هيكل عظمي مع ملابس لشخصين رجل وامرأة مجهولي الهوية ونقل الرفات من قبل مركز الفرات والجهاد إلى الجهات المختصة والتحقيق بالحادث"، موضحا أن "الرفات قد تعود إلى الحقبة الطائفية".

يقاوم التصحر .. العراق يبتكر محصولا زراعيا متعدد الفوائد

العراق تحذف عبارة منسوبة لـ صدام حسين وتحظر تداولها

الجهات المختصة الأدلة الجنائية العاصمة بغداد الع الطائفية أمني عراقي هيكل عظمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

ترشيحاتنا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

انقلاب فاجنر على القيادة الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ