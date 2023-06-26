سعد الدين الهلالي يجيز الأضحية بالطيور .. ودار الإفتاء ترد | فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى، أثارت فتوى إجازة الأضحية بالطيور في مصر جدلًا واسعًا، وأفتى الشيخ الدكتور سعد الدين الهلالي، عن جواز الأضحية بالطيور والدجاج.

ودعا الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر في مقابلة تلفزيونية إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور بدلاً من نشر ثقافة الاستدامة والتقسيط من أجل شراء الأضحية في ظل ضيق الوضع المادي للكثيرين.

الإفتاء ترد على جواز التضحية بالطيور



وقال سعد الدين الهلالي، إن الأضحية بالطيور جاءت من خلال آراء عدد من الأئمة والفقهاء في الإسلام ، والذين أجازوها واستندوا فيها إلى أدلة من القرآن والسنة".



و كان قد رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في فتوى سابقة على سؤال حول جواز التضحية بالطيور، قائلاً:" لا يجوز في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم".