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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. المجر تكشف شرط قبول انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن بودابست لن تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى تبدأ كييف في الامتثال للمتطلبات الأوروبية فيما يتعلق بوضع الأقليات القومية خاصة في ترانسكارباثيا.

وقال زيجارتو، في تصريحات صحفية، إن "تقرير لجنة البندقية ينص بوضوح على أن أوكرانيا حاليا لا يتوافق مع المتطلبات الأوروبية بشأن احترام حقوق الأقليات القومية... اعتبارا من 1 سبتمبر، لن تتمكن مدارس الأقليات من العمل بنفس الوضع. يقول الأوكرانيون إن القرار قد تم تأجيله، إنه ليس أكثر من دعاية، إنه ليس بأي حال من الأحوال حلا للأقلية المجرية”.

وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه التقى برئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، سيمون موردو، وأعرب عن أمله في تلقي إشارة إيجابية فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي في أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي: "خلال اجتماع مع سيمون موردو، مستشار رئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، تم النظر في نتائج تقييم مؤقت للتقدم المحرز في تنفيذ دولتنا من سبع توصيات للمفوضية الأوروبية استعدادا للمفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. كما ناقش أندريه يرماك مع سيمون موردو الاستعدادات لاجتماع المجلس الأوروبي، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وأعرب عن أمله في إشارات إيجابية من نتائج هذا الاجتماع فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي لأوكرانيا".

وأضاف البيان، أن “يرماك عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني تاكيو ياكيبا، وأثيرت مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المجر

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