إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه التقى برئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، سيمون موردو، وأعرب عن أمله في تلقي إشارة إيجابية فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي: "خلال اجتماع مع سيمون موردو، مستشار رئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، تم النظر في نتائج تقييم مؤقت للتقدم المحرز في تنفيذ دولتنا من سبع توصيات للمفوضية الأوروبية استعدادا للمفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. كما ناقش أندريه يرماك مع سيمون موردو الاستعدادات لاجتماع المجلس الأوروبي، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وأعرب عن أمله في إشارات إيجابية من نتائج هذا الاجتماع فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي لأوكرانيا".

وأضاف البيان، أن “يرماك عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني تاكيو ياكيبا، وأثيرت مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم تقريرا في تقرير عن طلب عضوية أوكرانيا أن كييف قد استوفت اثنين من الشروط السبعة اللازمة لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن الشروط تتعلق بالإصلاح القانوني وقانون وسائل الإعلام.