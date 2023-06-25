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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا : الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية

صدى البلد

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء أمس السبت، إن كييف تراقب الوضع في روسيا تركز على تحقيق أهداف الهجوم المضاد.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا البلدان التي حافظت حتى الآن على الحياد فيما يتعلق بنزاع أوكرانيا إلى "نسيان الصداقة وعدم العمل مع روسيا"، وحثهم على دعم كييف بالأسلحة بدلاً من ذلك.

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