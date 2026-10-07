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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية «عدن» بالقرب من مطارها الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

هزت ثلاثة انفجارات متتالية عنيفة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم، بالقرب من مطار عدن الدولي.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن السكان المحليين في مختلف مديريات المدينة سمعوا دوي الانفجارات الثلاثة التي وقعت بشكل متعاقب.

ونقلت مصادر محلية أن الفارق الزمني بين الانفجار الأول والانفجارين اللذين تلاياه لم يتجاوز دقيقة واحدة.

وأكد أحد سكان مديرية المعلا أن شدة الانفجارات تسببت في اهتزاز نوافذ شقته المطلة على الشارع الرئيسي، فيما لا تزال طبيعة هذه الانفجارات وأسبابها غير معروفة حتى الآن.

غارات تهز صنعاء

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة وعدة محافظات شمالي البلاد، فيما قال سكان لوكالة شينخوا الصينية إن انفجارات قوية عدة هزت العاصمة.

عملية واسعة على عدة جبهات

وعززت القوات اليمنية الثلاثاء عملياتها العسكرية ضمن "فجر اليمن" على امتداد عدد من الجبهات، مع تثبيت المكاسب المحققة في اليوم الأول وتسجيل تقدم جديد في تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي.

ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الحكومية بدء عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في تحول من احتواء التقدم الحوثي إلى هجمات متعددة المحاور، وأكدت القيادة العسكرية استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها.

صد هجوم حوثي في الصلو

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة العربية السعودية أن اللواء 35 مدرع صد هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي في جبهة الصلو بتعز استمر سبع ساعات وأسفر عن مصرع 12 حوثياً.

السيطرة على قمة جبل حبشي

وأعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية "فجر اليمن".

انفجارات في عدن اليمن الحوثي مطار عدن

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