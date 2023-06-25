القوات الروسية تصد 14 هجوما أوكرانيا حول أرتيموفسك ودونيتسك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت اليوم /الأحد/ من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول أرتيموفسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله :" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية حول أرتيموفسك ،وأربع هجمات أخرى في مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية" .

وأضاف "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا".

وتابع "كوناشينكوف" :"في اتجاه دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، نجحت الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة عن مجموعة القوات الجنوبية الروسية في صد 10 هجمات للعدو في مناطق مستوطنات أوريخوفو - فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وياجودنو، وزاليزنيانسكوي ، ودوبوفو- فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".