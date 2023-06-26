جودة التعليم: الاستثمارات بالقطاع تجاوزت 80 مليار جنيه.. فيديو

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن ملف التعليم خلال الـ 8 سنوات الماضية تطور بشكل كبير، خاصة بعد الإستثمارات التي تمت في مجال التعليم وزيادة عدد الجامعات الحكومية، مع فتح عددد من الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال علاء عشماوي، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن اجمالي عدد المداس في مصر أصبح يتجاوز الـ 50 الف مدرسة وألف معهد أزهري، مؤكدا انه تم إعتماد 10% من تلك المدارس والمعاهد خلال الـ 8 سنوات الماضية.

وتابع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن هناك 1000 كلية حالية سواء جامعة حكومية أو اهلية أو خاصة، وتم إعتماد ما بين 280 إلى 300 كلية.

تجاوزنا الـ 80 مليار جنيه.

وأشار علاء عشماوي إلى أن الاستثمار في مجال التعليم اد بشك كبير خاصة أنه كان في عام 2014 كان ما بين 6 إلى 7 مليار جنيه والأن تجاوزنا الـ 80 مليار جنيه.