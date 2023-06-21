هيئة ضمان الجودة تعتمد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالٍ

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الأربعاء بجلسة رقم (226) اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس ، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي ، ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، والتعليم الأزهرى .

وفي ضوء قرارات مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، تم اعتماد عدد 8 كليات و 23 برنامج تعليم عال، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهرى فقد تم اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر .



كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه صباح اليوم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 2 كلية وعدد 7برامج تعليمية ، أما فيما يتعلق بعدم الاعتماد ، فقد تقرر عدم اعتماد كلية واحدة وعدد 2 برنامج.

وفيما يختص بمؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزراة التربية والتعليم فقد تم اعتماد 148، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ 16 مدرسة، وبالنسبة للمعاهد الأزهرية تم اعتماد عدد 69 معهدا أزهريا ، مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهري واحد .

وعقب الاجتماع صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – رئيس المجلس - أن الوصول الى مستويات عالية من جودة التعليم ، وفق أهم وأبرز المعايير العالمية ، يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية .

وقال “عشماوي”، إن تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر ، سيظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليا رؤية مصر 2023 .

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمة من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات .