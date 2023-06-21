عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة ضمان الجودة تعتمد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالٍ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الأربعاء بجلسة رقم (226) اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس  ، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي ، ومؤسسات  التعليم قبل الجامعي،  والتعليم الأزهرى  .
 وفي ضوء قرارات مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، تم اعتماد عدد 8 كليات و 23 برنامج تعليم عال، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهرى فقد تم اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر .    
 

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه صباح اليوم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 2 كلية وعدد 7برامج تعليمية ، أما فيما يتعلق بعدم الاعتماد ، فقد تقرر عدم اعتماد كلية واحدة وعدد 2 برنامج.

وفيما يختص بمؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزراة التربية والتعليم  فقد تم اعتماد 148، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ 16 مدرسة، وبالنسبة للمعاهد الأزهرية  تم اعتماد عدد 69 معهدا أزهريا  ، مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهري واحد .
وعقب الاجتماع صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – رئيس المجلس -  أن الوصول الى مستويات عالية من جودة التعليم ، وفق أهم وأبرز المعايير العالمية ، يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية  . 

وقال “عشماوي”، إن تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر ، سيظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليا رؤية مصر 2023 . 

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمة من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسين الشحات بعد انباء رحيله من الاهلي

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ