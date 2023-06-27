سعر أعلى عيار ذهب اليوم 27-6-2023

سجل أعلي أعيرة الذهب قيمة، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، دون اي تغيير منذ أمس الاثنين، مسجلا 2543 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لـسعر عيار 24 الأكثر قيمة

عيار 21

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2225 جنيه للبيع و 2245 جنيه للشراء.

استقرار السعر

واستقرت أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث علي التوالي مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغيير منذ يومين في محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيه للشراء.

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1483 جنيه للبيع و 1497 جنيه للشراء.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 1.9%، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

وتعرض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، للتذبذب خلال الأسبوع الماضي والذي شهدت فيه العملة البريطانية عدم الاستقرار منذ مطلع ذات الأسبوع ليتراجع بمقدار 45 قرشا.



أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96ألف جنيه للشراء

ارتفاع في البورصات العالمية



ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد مطالبة بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بعدم رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف أوضاع البنوك، بجانب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في روسيا، وتمرد مجموعة فاجنر.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، لتسجل مستوى 1932 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18 ألف جنيه.

الرئيس و مستقبل الذهب



من جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن التصريحات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي طمأن خلالها المواطنين حول مستقبل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، وأن الحكومة تتعامل بحذر مع تلك القضية نظرا لتأثيرها على المواطنين، اعادة الاستقرار لأسواق الذهب مرة أخرى، وادت إلى عودة الطلب لمعدلاته الطبيعية، ورواج في حركة بيع المشغولات معاودة المصانع للعمل من جديد.

وأضاف "واصف" أن منذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مستقبل سعر الصرف حدث هبوطًا حادا في أسعار الذهب بالصاغة، نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري عليه مع عودة ثقة المواطنين في مستقبل الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم المعروض منها بالأسواق، بجانب هبوط سعر الأوقية عالميًا الذي لم يكن تأثيره يظهر على السوق المحلي لتخوفات من حدوث تقلبات مفاجئة في سعر الصرف، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا من مستويات قرابة 2800 جنيها إلى 2150 جنيها للجرام حاليًا.



وأشار "واصف"، إلى أن انخفاض الذهب مرة أخرى بالأسواق، وهدوء تقلبات الأسعار أدي إلى انتعاشة بيع المشغولات الذهبية وعودة دوران حركة البيع بمحلات الصاغة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكدا أن استمرار استقرار أسواق الذهب في مصر مرهون بوضح السياسية الاقتصادية العامة للحكومة، ولاسيما على صعيد أسعار الصرف، وانخفاض مستويات التضخم.

وأكد واصف، أن بالرغم من هبوط أسعار الذهب، إلا أنه لا يزال الملاذ الامن للاستثمار الأول والتحوط ضد أي تقلبات اقتصادية، موضحا أن الاستثمار بالذهب ليس للمضاربة بل استثمار طويل الأجل للحفاظ على قيمة المدخرات.

