مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد|أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 17-6-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2623 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2295 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1967 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18360 جنيهًا.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 30.84 93. 30

اليورو. 33.40 33.52

جنيه إسترليني 39.03 39.17

ريال سعودي 8.22 8.24

دينار كويتي 100.37 100.72

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 23

الإسكندرية 27 - 21

الإسماعيلية 37 - 23

الغردقة 40 -28

أسوان 44 - 31

سوهاج43 - 29

المنيا 41 - 28



تحذير عاجل من الأرصاد



فيما كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، عل القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم مازالت البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وتصل لـ 44 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للبلاد.



نشاط رياح وارتفاع بالحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على بعض المناطق في السواحل الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترة الليل تسود أجواء ربيعية ومعتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه متوقع اليوم وجود نشط في حركة الرياح في المناطق الشمالية للبلاد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ولكنها غير مثيرة لأي رمال وأتربة، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.