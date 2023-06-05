عيار 18 بـ 2010 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين |فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الأثنين، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التحركات الكبيرة التى شهدتها أسعارالذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2680 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2345 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18760 جنيها.