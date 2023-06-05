عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 18 بـ 2010 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب  اليوم الأثنين، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التحركات الكبيرة التى شهدتها أسعارالذهب  في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2680 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2345 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18760 جنيها.

 

الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأثنين عيار 21 عيار 24 عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

بتكلفة 30 مليار جنيه.. مصر تخطط لافتتاح 7 مصانع لأعرق الصناعات المحلية|تفاصيل

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة.. موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

باب ثلاجة يقود لـ مخبأ سري للعمالة المخالفة في السعودية.. شاهد

متطلعا لمواصلة انتصاراته.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري المصري الليلة

شوبير يوجه رسالة لنجله مصطفى عقب تألقه مع الأهلي أمام الوداد

اليوم محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان..السجن المشدد عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

احترس.. أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول بالحمص| بمذاق لا يقاوم

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ