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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم .. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر لليوم الثاني علي التوالي مع ختام تعاملات اليوم الإثنين دون  تغيير منذ أمس الأحد في محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2225 جنيه للبيع و 2245 جنيه للشراء.

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وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2543 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء.


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيه للشراء.


وسجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1483 جنيه للبيع و 1497 جنيه للشراء.


وصل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96ألف جنيه للشراء

ارتفاع في البورصات العالمية


ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد مطالبة بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بعدم رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف أوضاع البنوك، بجانب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في روسيا، وتمرد مجموعة فاجنر.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، لتسجل مستوى 1932 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18 ألف جنيه.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 1.9%، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية. 

وتعرض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري،  للتذبذب خلال الأسبوع الماضي والذي شهدت فيه العملة البريطانية عدم الاستقرار منذ مطلع ذات الأسبوع ليتراجع بمقدار 45 قرشا. 
 

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