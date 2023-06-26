بشاير عيد الأضحى .. سعر الذهب اليوم في مصر |وعيار 21 مفاجأة

يرغب المواطنون في شراء الذهب قبل عيد الأضحى، من خلال معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

ويستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للمواطنين الراغبين في شراء المعدن الأصفر لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,543 شراء 2,566 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,331 شراء 2,352 جنيه.

عيار 21 بيع 2,225 شراء 2,245 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,907 شراء 1,924 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,483 شراء 1,497 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,271 شراء 1,283 جنيه.

الاونصة بيع 79,083 شراء 79,794 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,800 شراء 17,960 جنيه.

الكيلو بيع 2,542,857 شراء 2,565,714 جنيه.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"،يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.