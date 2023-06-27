رئيس الوزراء الصيني: مازلنا في طريقنا الصحيح لتحقيق نمو 5٪ سنويا

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدف النمو السنوي بنحو 5٪، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر إنه من المتوقع أن يكون النمو في الربع الثاني أسرع مما كان عليه في الأول.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5٪ في الربع الأول ، وهو أفضل من المتوقع.

ومع ذلك، أشارت البيانات اللاحقة إلى تباطؤ النمو.

جاءت البيانات الاقتصادية لشهر مايو دون توقعات المحللين.

وقال لي : ”مما نراه هذا العام، يظهر الاقتصاد الصيني زخمًا واضحًا من الانتعاش والتحسن”.

كان لي يتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع سنوي لمنتدى اقتصادي .

يستمر المؤتمر من الثلاثاء إلى الخميس في تيانجين بالصين.

أصبح لي رئيسًا للوزراء في مارس ، بعد تعديل وزاري في أكتوبر .