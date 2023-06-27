مقتل جندي إيراني في اشتباكات مع جماعة مسلحة على حدود البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أحد عناصر قوات حرس الحدود في اشتباكات مع جماعة مسلحة حاولت اجتياز الحدود إلى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات حرس الحدود الإيرانية تصدت للمسلحين في منطقة سراوان، التي تبعد 40 كيلومتراً فقط عن الحدود مع باكستان، ومنعتهم من الدخول إلى البلاد.

ولم تذكر القناة الرسمية أي تفاصيل عن انتماء المجموعة المسلحة.

وشهدت الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مؤخراً اشتباكات مع مسلحين أودت بحياة العديد من القوات الإيرانية.