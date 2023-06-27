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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجاحاتها في تحقيق الأمن في ربوع العاصمة من خلال كشف العديد من جرائم السرقات وضبط مرتكبيها ، والتي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.  

اما في النزهة فقد تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" ، وبحوزته فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه كما أضاف بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى 3 أشخاص عملاء "سيئ النية" أمكن ضبطهم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفي المطرية تم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة المطرية ، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الإسلاك" وإرتكابهم عدد (2) واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عميلهم "سيئ النيه" مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة .

وفي الزاوية الحمراء تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة إحدى السيارات محمل عليها عدد 300 إسطوانة بوتاجاز حال توقفها بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزة أحدهم فرد خرطوش ، السيارة المستولى عليها دون حمولتها ، وأقر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وقيامه ببيع حمولة السيارة إلى عميله " سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان أمكن ضبطه وبحوزته عدد 244 إسطوانة بوتاجاز  وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى ، وإعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة والمادة المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وفي السيدة زينب تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم  كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه  وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.

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