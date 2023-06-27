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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب عرفات: يسروا ولا تعسروا.. وابعدو عن الفتن| فيديو

عرفات
عرفات

طالب خطيب عرفات  الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، جموع المسلمين بالإغفال عن الفتن.

واستشهد بقوله تعالى " وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.


وأضاف خطيب عرفات:  وتذكروا قول النبي يسروا ولا تعسروا  عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا»

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة ولأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

 

الشيخ محمد بن سعيد خطيب يوم عرفة

اسمه و نشأته:
هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة.

شيوخه:

حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين؛ منهم:

مفتي عام المملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

الشيخ صالح الأطرم.

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقاً.

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.

الشيخ علي الهندي، وغيرهم.

المسيرة التعليمية، والمؤهلات العلمية:
1- حصل على درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 بتقدير ممتاز.

2- حصل على درجة الماجستير عام 1415 بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة..

3-حصل على الدكتوراه عام 1418هـ من القسم نفسه بتقدير ممتاز.

المؤلفات:
له أكثر من ثلاثين كتاباً وبحثاً منشوراً وتحت النشر.

أعماله الوظيفية والمناصب التي تقلدها:

عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في 1/ 3/ 1442 حتى الآن.

عين نائباً لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي الكريم في 20/ 4/ 1438

أستاذ منذ عام 1427.

أستاذ مشارك 1423

أستاذ مساعد عام 1419

محاضر 1415

معيد 1411

عمل وكيلاً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 - 1419 هـ ثم رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 - 1425 هـ.

 

 

 

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