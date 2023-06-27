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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير ورفع المخلفات بالمحلة |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال رصف شارع البحر والذي يتم رصفه بداية من مدخل المدينة وحتى نهايته ناحية أبو علي بطول ١٠.٣ كم.

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وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة، كما تفقد أعمال رفع المخلفات داخل المدينة وخاصة من على شريط السكة الحديد، حيث يقوم حي أول وثان المحلة بحملة مكبرة لإزالة المخلفات من على شريط السكة الحديد، إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الثالث لمناقشة مشروعات تطوير المحلة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد، الأستاذ إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

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أعمال التطوير اعمال الرصف والتطوير الدكتور أحمد عطا الدكتور أحمد الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرصف والتطوير

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