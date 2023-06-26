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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الثالث لمناقشة مشروعات تطوير المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الثالث لمناقشة مشروعات تطوير مدينة المحلة الكبرى، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس على عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة ومديري إدارات الشئون القانونية والهندسية.

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أوضح محافظ الغربية أن المحلة تشهد عملية تطوير في مختلف القطاعات سواء على مستوى المشروعات القومية أو المحلية ومنها خطة الرصف التي تمت وتتم حاليا بحي أول وثان المحلة، إلى جانب مشروعات  التطوير ومنها مشروع تطوير ميدان الشون والذي يتم حاليا ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحاضرين المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى ومنها مشروع إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ متر ومصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أعمال التطوير الجارية داخل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة والذي يتم تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة القمامة بالمدينة، كما تم مناقشة تطوير المجزر القديم، وإنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

وفي سياق آخر ناقش رحمي المشروعات المستقبلية ومنها إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل وتخفيف الاختناقات المرورية والذي سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة.

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