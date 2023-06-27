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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرض 380 ألف جنيه غرامات لمخالفة قرار حظر إقامة شوادر بالطرق بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة استهدفت الحملة مناطق المعمورة البلد ، ابو قير ، المندرة قبلي ، الحرمين ، المستشارين ، ش  25 ،  تقاطع شارعي 25 و 16، الجمعية ، منطقة طوسون ، طريق الطابية ، جمال عبد الناصر ، دار السلام ،ش 45 قبلي ومتفرعاته ، النصر ، الصفا والمروة ، عبد الله بن مسعود ،عمر بن عبد العزيز من متفرعات المعهد الديني وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 217 ألف جنيه.

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ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة إستهدفت شارع 61 سيدي بشر قبلي ، شارع 57 ميامي ، شارع 45 بحري ، شارع 16 الإصلاح الفلكى ، شارع 16 الملك الفلكى ،  السلام ، ش 10 السوق ،شارع عبد الوهاب وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 94 ألف جنيه.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة إستهدفت الحملة حارة الأستقلال ، محسن باشا ، شارع الجزائر مع الحلواني ، الغزالي،  الشيخ المسيري ، محمد الشافعى متفرع من صلاح الدين، حارة معروف من حمام الورشة ، السيد محمد كريم ، سيدي خليفه ، زقاق الصيرفي وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 33 ألف جنيه.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة لمنع إقامة الشوادر وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة شملت برج العرب القديم وقرية بهيج ، طريق إسكندرية - مطروح الساحلى ، قرية بهيج وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 36 ألف جنيه.

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