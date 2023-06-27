الحماية المدنية تنتشل الضحية الرابعة من عقار الإسكندرية المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، رابع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد أكثر من 24 ساعة من البحث.

وانتشلت قوات الحماية المدنية مساء أمس الاثنين، جثماني شخصين من ضحايا العقار، الأولى لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما، والثانية لرجل يبلغ 41 عامًا، والثالث صباح اليوم الثلاثاء لطفل صغير يبلغ من العمر ١٣ عاما.

ولا تزال الحماية المدنية تبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.