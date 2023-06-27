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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. عقوبات رادعة تنتظر المالك والمقاول

العقار المنهار
العقار المنهار

أمرت نيابة المنتزه الكلية بحبس مالك العقار المنهار  والمقاول المسؤول عن عملية التعلية 4 أيام على ذمة التحقيقات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الحالات.

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ووفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يعاقب كل من لم ينفذ قرار ترميم وتنكيس المنزل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادة 93 من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.

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