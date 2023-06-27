عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خرجوا من المستشفى.. الصحة تزف نبأ سارًا بشأن مصابي عقار الإسكندرية المنهار

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تطورات انهيار عقار في محافظة الإسكندرية مكون من 13 طابقا، قائلا إن إجراءات رفع الأنقاض وعمليات الإنقاذ الطبي لا تزال مستمرة حتى اللحظة الحالية، وتوجد أكثر من 12 سيارة إسعاف تم الدفع بها منذ الإبلاغ عن حادث انهيار عقار في الإسكندرية، في الساعة العاشرة إلا ثلث من صباح اليوم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم استخراج جثمان أحد المقيمين في العقار، وتوجد حالتي إصابة موثقتين نتيجة انهيار العقار، موضحا أن حالات الإصابة تم نقلها إلى مستشفى شرق المدينة، وخرجوا؛ بعد تلقي العلاج المناسب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك متابعة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار للتداعيات الطبية والصحية والتعامل مع الحادث بشكل مباشر، منذ الإعلان عن انهيار العقار.

ونوه بأن الإصابات التي ظهرت على المصابين، عبارة عن جروح بسيطة، وتلقوا العلاج التام وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم. 

عقار الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات في محافظة الإسكندرية، وخاصة المحافظات التي تقع بالقرب من مكان الحادث مباشرة، من أجل استقبال أي مصابين في انهيار هذا العقار .

الصحة الاسكندرية الدكتور حسام عبد الغفار الإنقاذ الطبي الإصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

ترشيحاتنا

بث مباشر من جبل عرفات لنقل شعائر الركن الأعظم

دعاء يوم عرفة للعتق والرزق.. علي جمعة: تمسكوا بـ3 أدعية إلى المغرب

حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

خرجوا من المستشفى.. الصحة تزف نبأ سارًا بشأن مصابي عقار الإسكندرية المنهار

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ