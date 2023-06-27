خرجوا من المستشفى.. الصحة تزف نبأ سارًا بشأن مصابي عقار الإسكندرية المنهار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تطورات انهيار عقار في محافظة الإسكندرية مكون من 13 طابقا، قائلا إن إجراءات رفع الأنقاض وعمليات الإنقاذ الطبي لا تزال مستمرة حتى اللحظة الحالية، وتوجد أكثر من 12 سيارة إسعاف تم الدفع بها منذ الإبلاغ عن حادث انهيار عقار في الإسكندرية، في الساعة العاشرة إلا ثلث من صباح اليوم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم استخراج جثمان أحد المقيمين في العقار، وتوجد حالتي إصابة موثقتين نتيجة انهيار العقار، موضحا أن حالات الإصابة تم نقلها إلى مستشفى شرق المدينة، وخرجوا؛ بعد تلقي العلاج المناسب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك متابعة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار للتداعيات الطبية والصحية والتعامل مع الحادث بشكل مباشر، منذ الإعلان عن انهيار العقار.

ونوه بأن الإصابات التي ظهرت على المصابين، عبارة عن جروح بسيطة، وتلقوا العلاج التام وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم.

عقار الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات في محافظة الإسكندرية، وخاصة المحافظات التي تقع بالقرب من مكان الحادث مباشرة، من أجل استقبال أي مصابين في انهيار هذا العقار .