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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد يوم كامل.. انتشال ثالث ضحايا عقار سيدي بشر المنهار

أعمال رفع الأنقاض
أعمال رفع الأنقاض بالعقار المنهار بالإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد نحو 24 ساعة من البحث.

وانتشلت قوات الحماية المدنية مساء أمس الاثنين، جثماني شخصين من ضحايا العقار، الأولى لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما، والثانية لرجل يبلغ 41 عامًا.

ولا تزال الحماية المدنية تبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

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وأصيب 4 أشخاص في محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.

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