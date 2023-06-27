حاجة غريبة.. الديهي يكشف أمرا مهما عن واقعة عقار الإسكندرية المنهار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اهتمام إقليمي ودولي بحادث عقار الإسكندرية المنهار، وهو أمر غيب إلى حد كبير مُلفت للنظر، لافتا إلى أن العقار المنهار يتضمن عدد من المخالفات، حيث تم بناء 4 وحدات سكنية بالعقار دون سند قانوني.



وأشار الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن قاطني العقار هم مجموعة من المصيفين من المحافظات المجاورة للإسكندرية، مبديا دهشته من الاهتمام الدولي بالواقعة، قائلا: "في حاجة غريبة بالأمر"، حيث هناك اهتمام مضخم بالواقعة.



ونوه بأن هناك مبالغة شديدة من وسائل إعلام غير مصرية تحاول أن ترسم صورة غير صحيحة عن الوضع العام في مصر، معلقا: "في أفورة في تناول الموضوع ورسم صورة مش لطيفة عن مصر".

