الصحة تكشف آخر تحديث لأعداد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تفاصيل التعامل مع عقار الإسكندرية المنهار.



وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، إن عمليات الإنقاذ، وأعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، والقوات المسلحة.



وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية والإدارة الصحية مازالت تقوم بإجراءات التعامل الطبي في منطقة العقار المنهار.

وتابع حسام عبد الغفار :" أصدرنا بيان توضيحي أفاد أنه تم استخراج جثة من تحت الأنقاض، فضلا عن رصد شخصين لديها إصابات طفيفة، وتلقوا العلاج بالمستشفى وغادروا بعد تمام شفاءهم".

