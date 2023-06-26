أحمد السجيني: انهيار عقار الإسكندرية مشهد مؤسف.. وهذه الأسباب وراء الحادث

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انهيار عقار بالإسكندرية مكون من 13 طابق، هو حدث كبير، ومؤسف للجميع، موضحا أن الإسكندرية واحدة من المحافظات التي بها ارتفاع في المياه الجوفية، إضافة إلى انتشار العمارات المخالفة بها بشكل كبير.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت قد عقدت جلسة الأسبوع الماضي للحديث عن العقارات المخالفة، والعمل على ترميم العمارات التي تحتاج إلى ذلك، خاصة أنه واحد من الملفات الهامة في مصر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة لحصر وتصنيف وتكويد العمارات المخالفة، منعا لتكرار هذه الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "في عمارات تشوفها من برا تقول دي زي الفل، ولكن من جوا، تلاقي المعايير الإنشائية غير سليمة، لازم يبقى فيه حصر لكل الكلام ده".

