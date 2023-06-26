ارتفاع عدد المفقودين.. تطورات جديدة في حادث انهيار عقار الإسكندرية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انهيار عقار ميامي في الإسكندرية حدث كبير ومشهد مؤلم، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المفقودين من 5 إلى 8.

وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، انتشلت منذ قليل، جثمان أحد ضحايا العقار المنهار تعود لشخص سوداني الجنسية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «كل مؤسسات الدولة تعمل بأقصى طاقة ممكنة للتعامل مع الحادث»، قائلًا إن درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات على أكمل وجه، إضافة إلى الحماية المدنية والشرطة.

وأشار إلى عقد جلسة الأسبوع الماضي، حول العمارات القديمة التي تحتاج ترميمًا أو صدر بحقها قرارات إزالة، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة تضم العديد من القطاعات؛ لحصر وتصنيف وتكويد تلك العمارات.

العمارات في الإسكندرية تبنى بأسماء مجهولة

وأشار إلى أن العديد من العمارات في الإسكندرية تبنى بأسماء مجهولة، فيما يعرف باسم ظاهرة الكَحول، لافتًا إلى أن «الكَحول» شخصية غير معلومة لدى المشتري والمواطن، تصدر باسمه الرخصة ومحاضر المخالفات؛ ليصبح المالك والمطور الأصلي للعمارة بعيدًا عن الأعين.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة، معقبًا: «تحريات المباحث تستطيع معرفة مالك العقار، ولو عاوزين نعرف نجيب الناس هنجيبها لكن العدد كبير».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار في ميامي بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والصحة والتضامن والاجتماعي، مع التواجد الميداني بموقع انهيار الجزء الأمامي من عقار المنتزه أول.

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن عملية فحص يتم إجراؤها لحادثة انهيار عقار في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، موضحا أنّ العقار يتكون من دور أرضي و13 طابقا، وتعرض لانشطار نصفي رأسي.