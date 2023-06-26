عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد المفقودين.. تطورات جديدة في حادث انهيار عقار الإسكندرية

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انهيار عقار ميامي في الإسكندرية حدث كبير ومشهد مؤلم، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المفقودين من 5 إلى 8.

وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، انتشلت منذ قليل، جثمان أحد ضحايا العقار المنهار تعود لشخص سوداني الجنسية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «كل مؤسسات الدولة تعمل بأقصى طاقة ممكنة للتعامل مع الحادث»، قائلًا إن درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات على أكمل وجه، إضافة إلى الحماية المدنية والشرطة.

وأشار إلى عقد جلسة الأسبوع الماضي، حول العمارات القديمة التي تحتاج ترميمًا أو صدر بحقها قرارات إزالة، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة تضم العديد من القطاعات؛ لحصر وتصنيف وتكويد تلك العمارات.

 العمارات في الإسكندرية تبنى بأسماء مجهولة

وأشار إلى أن العديد من العمارات في الإسكندرية تبنى بأسماء مجهولة، فيما يعرف باسم ظاهرة الكَحول، لافتًا إلى أن «الكَحول» شخصية غير معلومة لدى المشتري والمواطن، تصدر باسمه الرخصة ومحاضر المخالفات؛ ليصبح المالك والمطور الأصلي للعمارة بعيدًا عن الأعين.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة، معقبًا: «تحريات المباحث تستطيع معرفة مالك العقار، ولو عاوزين نعرف نجيب الناس هنجيبها لكن العدد كبير».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار في ميامي بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والصحة والتضامن والاجتماعي، مع التواجد الميداني بموقع انهيار الجزء الأمامي من عقار المنتزه أول.

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن عملية فحص يتم إجراؤها لحادثة انهيار عقار في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، موضحا أنّ العقار يتكون من دور أرضي و13 طابقا، وتعرض لانشطار نصفي رأسي. 

احمد السجيني مجلس النواب الاسكندرية مؤسسات الدولة ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

ترشيحاتنا

"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ