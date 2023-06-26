مفاجأة..أحد سكان عقار الإسكندرية: صاحب الكازينو شال عمودين رئيسيين للعقار.. فيديو

كشف محمد مرجان، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، الأسباب الرئيسية التي أدت لانهيار عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر.

وقال محمد مرجان، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد الأسر المقيمين في عقار الإسكندرية، يبلغ 10 أسر فقط، ويتم تأجير باق شقق العقار للقادمين خلال فصل الصيف".

وأضاف: "تم إزالة عمودين من الأعمدة الأساسية من للعقار الرئيسي، من الجانب الذي تم انهيار فيه العقار، مؤكدًا أن «صاحب الكازينو» قرر إزالة هذه الأعمدة دون استشارة إي مهندس مدني"، موضحا: "تم تقديم أكثر من بلاغ للحي، وتم تشكيل لجنة وجاءت هذه اللجنة لرؤية ما تم إزالته من أعمدة، ولكن هذه اللجنة زي ما جات زي ما مشيت، «روحت مبسوطة»".

وأشار: "العقار المنهار تم بنائه أكثر من 75 عاما، ولا ليس من العقارات المخالفة للبناء، والطابق الأخير هو المخالف فقط، كما أن الجشع والطمع وراء بناء دور مخالف في عقار سيدي بشر مكنوب، مضيفًا أنه لم يتم إخطارنا بأي بدائل للأسرة المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر".

وأكد أن سبب الرئيسي لانهيار العقار هو بناء الطابق الأخير الذي تسبب في انهيار العقار بمنقطة سيدي بشر.



