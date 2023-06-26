تعرضت لهزة لمدة 5 دقائق..مراسل صدى البلد يكشف مفاجآت في حادث عقار الإسكندرية..فيديو

أكد أيمن دياب، مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية، أن عقار الإسكندرية المنهار، والذي سقط في منطقة سيدي بشر، كان يتكون من 13طابقا، بواقع 78 شقة، لافتا إلى أن صاحب العقار كان يقوم ببناء 4 وحدات بالطريقة المخالفة للقانون في روف الدور الـ14.

وقال أيمن دياب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن العقار المنهار في سيدي بشر تعرض لهبوط أرضي منذ 3 أيام، وحدث ميل في أعمدة العقار، منوها أن هناك نصف منهار بالعقار والآخر ما يزال قائما.

وعلق مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية: «حدثت هزة في العقار لـ 5 دقائق متواصلة، وجاءت الساعة 9 ونص حتى شعر المواطنين بسقوط رمال من أعلى العقار، ولكنهم اعتقدوا أن الرمال من قبل أعمال البناء في الدور المخالف، ولكن بدأ العقار في السقوط حتى تهتكت السيارات اللي تواجدت أسفل العقار».

وتابع: الأعداد المفقودة تحت الأنقاض تعود لبلاغات المواطنين بالمنطقة والأهالي، وهناك ربما نحو 15 فردا تحت الأنقاض -وفقا للبلاغات-، منوها أن أغلب الشقق كانت خالية لأنها تستأجر للمصيفين، مختتما: يتم الدفع بالمعدات والأجهزة لسرعة إنهاء الأزمة.