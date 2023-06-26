عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرضت لهزة لمدة 5 دقائق..مراسل صدى البلد يكشف مفاجآت في حادث عقار الإسكندرية..فيديو

عقار الاسكندرية
عقار الاسكندرية

أكد أيمن دياب، مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية، أن عقار الإسكندرية المنهار، والذي سقط في منطقة سيدي بشر، كان يتكون من 13طابقا، بواقع 78 شقة، لافتا إلى أن صاحب العقار كان يقوم ببناء 4 وحدات بالطريقة المخالفة للقانون في روف الدور الـ14.

txt

برلماني: عقار سيدي بشر مكون من 56 شقة ولا يوجد أطفال مفقودة تحت الأنقاض.. فيديو

txt

4 شقق جديدة.. السر وراء انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. فيديو

وقال أيمن دياب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن العقار المنهار في سيدي بشر تعرض لهبوط أرضي منذ 3 أيام، وحدث ميل في أعمدة العقار، منوها أن هناك نصف منهار بالعقار والآخر ما يزال قائما.

 

وعلق مراسل قناة صدى البلد في الإسكندرية: «حدثت هزة في العقار لـ 5 دقائق متواصلة، وجاءت الساعة 9 ونص حتى شعر المواطنين بسقوط رمال من أعلى العقار، ولكنهم اعتقدوا أن الرمال من قبل أعمال البناء في الدور المخالف، ولكن بدأ العقار في السقوط حتى تهتكت السيارات اللي تواجدت أسفل العقار».

 

وتابع: الأعداد المفقودة تحت الأنقاض تعود لبلاغات المواطنين بالمنطقة والأهالي، وهناك ربما نحو 15 فردا تحت الأنقاض -وفقا للبلاغات-، منوها أن أغلب الشقق كانت خالية لأنها تستأجر للمصيفين، مختتما: يتم الدفع بالمعدات والأجهزة لسرعة إنهاء الأزمة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أطفال مفقودة الدفع بالمعدات انهيار عقار سيدي بشر انهيار عقار العقار المنهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

ترشيحاتنا

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

سفير مصر في بلجراد يناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الصربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ