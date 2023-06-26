4 شقق جديدة.. السر وراء انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. فيديو

كشف أيمن دياب مراسل صدى البلد من أمام عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، آخر تطورات الحادث.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم انتشال جثة من أسفل انقاض عقار سيدي بشر المنكوب و4 مصابين حتى الآن"، موضحا: "شهود عيان من سكان العمارة أكدوا أن بناء 4 شقق جديدة في الدور الأخير وراء إنهيار عقار سيدي بشر المنكوب".

وأشار أيمن دياب مراسل صدى البلد من أمام عقار سيدي بشر المنهار،: "شهود العيان أكدوا أن هذه العمار تتكون من 13 دور وكل دور يتكون من 16 شقة"، متابعا: "شهود عيان لاحظوا سقوط بعض الرمال في الصباح الباكر من أعلى العقار".

وأوضح: "شهدوا عيان أكدوا أن مالك العقار قم ببناء دور مخالف يضم 4 شقق وباعهم لمواطنين"، مشيرا: "هناك معدات كثيرة وعربات إسعاف تتواجد في موقع الحادث وكل الأجهزة تقوم بدورها على أكمل وجه".

