برلماني: عقار سيدي بشر مكون من 56 شقة ولا يوجد أطفال مفقودة تحت الأنقاض.. فيديو

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، آخر تفاصيل عقار الإسكندرية المنهار.

وقال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" إنه وفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و8 حالات إصابة وخروجهم من المستشفى.

وأشار النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية،: "الدور الأخير للعقار المنكوب صدر له قرار إزالة ولم ينفذ"، موضحا "مالك العقار المنكوب لم ينفذ قرار الإزالة بشأن الدور الأخير".

وأضاف، أنه تقدم بطلب إحاطة بصورة عاجلة لوزير الإسكان والتنمية المحلية، حول العقارات المخالفة للبناء أو المهددة بالانهيار بالإسكندرية، وقبل اتخاذ أي قرار حول هذه المباني، لابد من توفير بدائل للسكان المقيمين في العقارات الآيلة للسقوط.

وتابع، أن عقار سيدي بشر مكون من 56 شقة، ولا يوجد أطفال مفقودة أسفل الأنقاض، كما أن هذا العقار مقصد للمصطافين القادمين إلى محافظة الإسكندرية، موضحا أن الطابق الأخير من العقار المنهار بالإسكندرية صدر قرار بإزالته، ولم يتنفذ هذا القرار.

