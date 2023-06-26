برلماني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أبلغه باستخراج جثة مواطن من أسفل عقار الإسكندرية المنهار، اليوم الإثنين.

ولفت أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الدولة منتبهة للأبنية المخالفة والعشوائية، وتم تقديم قرارات من قبل الحكومة لحصر العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بكل حي ومنطقة، لسرعة التعامل مع تلك الأبنية.

وشدد أحمدالسجيني على أن انهيار عقار الإسكندرية سيتكرر مرة أخرى، بسبب عدم اقتناع السكان بإخلاء العقار الآيل للسقوط، والعقار الذي انهار اليوم في منطقة متميزة على الكورنيش، مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسات من (الصحة، الداخلية، الدفاع المدني، المحليات.. وغيرهم) لمتابعة تطورات الحادث.

وتابع: العمارات الآيلة للسقوط هو ورث قديم منذ قرن ماضي، متسائلا: ما هي الآلية التي تمنع من سيأتي خلفنا بوجود أضرار؟ وكيف نترك هذا الأمر حتى الآن؟.

واستكمل النائب البرلماني: حتى الآن نتج عن العقار ضحية من الجنسيات السودانية في مصر، و8 مواطنين مفقودين.

واختتم: المحافظة تقوم بإجراءات ممثلة في إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، ومحاولات من المحافظة لتسكين الأهالي المتضررين، لكن ها لم تضح تفاصيلها حتى اللحظة.