نتنياهو يناقش الملف النووي الإيراني مع وفد من الكونجرس الأمريكي

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكونغرس الأمريكي يضم أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطي.

ووبحسب مكتب نتنياهو فقد ركز الاجتماع الذي عقد برعاية لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) على النووي الإيراني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقا لمات ذكرته موقع "إسرائيل 24".

وجاء في بيان المكتب أن "رئيس الوزراء شكر أعضاء الوفد على دعمهم الثابت لدولة إسرائيل ودعمهم المطلق لأمن إسرائيل".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد أبلغ نتنياهو وفد الكونغريس بأنه تلقى دعوة لزيارة الصين، وبأن "التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون دائمًا الحليف الأساسي لإسرائيل، ولا يمكن الاستغناء عنه".

وكان نتنياهو،قد قال في بداية الشهر الجاري إن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وتابع في خطاب عبر الفيديو “أسمع كل التقارير المتعلقة بإيران ، لذا لدي رسالة واضحة لكل من طهران والمجتمع الدولي: إسرائيل ستفعل كل ما يحتاجه الأمر لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.