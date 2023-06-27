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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في وقفة عرفة.. مستقبل وطن يوزع الأغذية واللحوم على أهالي مدينة نصر

توزيع اللحوم علي
توزيع اللحوم علي اهالي مدينة نصر

قامت أمانة مستقبل وطن بمدينة نصر أول وثان، تنفيذاً للمبادرات الرئاسية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ،  بتوزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية وأكثر من طن ونصف لحوم مذبوحة طازجة على نطاق الشياخات بمدينة نصر أول وثان، وذلك بقيادة المهندس طارق عثمان أمين القسم ، وعاطف دويدار أمين التنظيم .

 

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين مساعد أمانة مدينة نصر أول وثان إن عملية توزيع الأغذية واللحوم تمت في شياخات ( أيديال ونصار ، العرب ١ ، العرب ٢ ، الحي السادس ، ظباط الحي السادس ، غرب الحي السابع ، السفارات ، الحديقة الدولية ، التوفيق ) ، حيث أشرف كلا من عماد نصار المشرف علي الشياخات ، وعلاء عباس ومحمد سلامة أعضاء هيئة المكتب ، وأمناء الشياخات والامناء النوعيين علي توزيع الأغذية واللحوم علي الأهالي.

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مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي أمانة مدينة نصر أول الأغذية

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