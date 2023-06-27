في وقفة عرفة.. مستقبل وطن يوزع الأغذية واللحوم على أهالي مدينة نصر

قامت أمانة مستقبل وطن بمدينة نصر أول وثان، تنفيذاً للمبادرات الرئاسية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، بتوزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية وأكثر من طن ونصف لحوم مذبوحة طازجة على نطاق الشياخات بمدينة نصر أول وثان، وذلك بقيادة المهندس طارق عثمان أمين القسم ، وعاطف دويدار أمين التنظيم .

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين مساعد أمانة مدينة نصر أول وثان إن عملية توزيع الأغذية واللحوم تمت في شياخات ( أيديال ونصار ، العرب ١ ، العرب ٢ ، الحي السادس ، ظباط الحي السادس ، غرب الحي السابع ، السفارات ، الحديقة الدولية ، التوفيق ) ، حيث أشرف كلا من عماد نصار المشرف علي الشياخات ، وعلاء عباس ومحمد سلامة أعضاء هيئة المكتب ، وأمناء الشياخات والامناء النوعيين علي توزيع الأغذية واللحوم علي الأهالي.

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