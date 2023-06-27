محمود التهامي: أولادي يتواجدون معي في الحفلات لتعلم الإنشاد الديني

أكد المنشد الديني، محمود التهامي، أن العائلة كلها لها اهتمام بالإنشاد الديني، مشيرا إلى أن أولاده يتواجدون معه في أغلب الحفلات التي يؤديها، ويعمل على إكسابهم خبرات الإنشاد الديني.

وقال محمود التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الإنشاد الديني تطور بشكل كبير بعد عام 2005، خاصة بعد التطور الكبير الذي حدث في الموسيقى والطرب الخاص به.

الإستفادة من هذا النوع.

وتابع محمود التهامي أنه خلال الفترة الأخيرة تم إدخال أنواع من الثقافة الغربية على الإنشاد الديني، والإستفادة من هذا النوع.