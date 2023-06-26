أحمد عاشور: الأنشودة الدينية قصيرة جدا وتستطيع توصيل الرسالة.. فيديو

أكد المنشد أحمد عاشور، أن هناك مسابقات كثيرة في الإنشاد وأصبح الإنشاد الديني معروفا وفي نماذج كبيرة حققت نجاحا في الإنشاد الديني من الشباب، ووصلنا لمستوى جيد في الإنشاد.

قال أحمد عاشور، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإنشاد الديني يشعر المستمعين بالراحة النفسية بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع المبتهل والمنشد أحمد عاشور، أن الأنشودة الدينية أصبحت قصيرة جدا ولا تتعدى الخمس دقائق وتستطيع توصيل الرسالة، مؤكدا أن ماهر زين ومصطفى عاطف وغيرهم من المنشدين يجيدون هذه النوعية من الإنشاد.