المبتهل أحمد عاشور: مصر ولادة في مجال الإنشاد الديني.. فيديو

أكد المبتهل الشاب أحمد عاشور، أن الشعب المصري مرتبط بالأناشيد الدينية، خاصة في الشعائر والمناسبات الدينية، ويأتي في موسم الحج ومع اقترابنا من عيد الأضحى.

وقال أحمد عاشور، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تتميز بوجود مبتهلين كبار في مجال الإنشاد الديني، وأبرزهم “الشيخ علي محمود، والشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندي”.

وتابع المبتهل والمنشد الدين، أن مصر هي ولادة في الإنشاد الديني ومازالت تتميز بوجود الرواد المتميزين حتى الآن.

أنشودة المسك فاح

وقدم المبتهل الشاب عددا من الأناشيد الدينية على الهواء، منها "أنشودة المسك فاح"، وغيرها.