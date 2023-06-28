محمود التهامي: مصر بلد الإنشاد الديني وحافظت على التراث

أكد محمود التهامي، المنشد الديني، أن مصر تعد بلد الإنشاد الديني، ولكن الأن نواجه مشكلة أن معظم الأبحاث التي تحدثت عن الإنشاد الديني تم إتخاذها من الثقافات الغربية.

وقال محمود التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم الإستعانة بخبرات كبيرة من عدد من المخرجين المتميزين لإخراج الإنشاد بشكل مميز.

التراث العظيم.

وتابع المنشد محمود التهامي، أن الإذاعة المصرية وماسبيرو له فضل كبير في توثيق كم كبير من الأناشيد الدينية، والحفاظ على هذا التراث العظيم.

أكد محمود التهامي، المنشد الديني، أن مصر تعد بلد الإنشاد الديني، ولكن الأن نواجه مشكلة أن معظم الأبحاث التي تحدثت عن الإنشاد الديني تم إتخاذها من الثقافات الغربية.

وقال محمود التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم الإستعانة بخبرات كبيرة من عدد من المخرجين المتميزين لإخراج الإنشاد بشكل مميز.

التراث العظيم.

وتابع المنشد محمود التهامي، أن الإذاعة المصرية وماسبيرو له فضل كبير في توثيق كم كبير من الأناشيد الدينية، والحفاظ على هذا التراث العظيم.