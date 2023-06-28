عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل ونجلته فى حادث انقلاب بالبحيرة

إصابة عامل و نجلته
إصابة عامل و نجلته فى حادث بالبحيرة

أصيب قبل قليل عامل ونجلته في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق « مصر_ اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

txt

البحيرة.. إصابة 4 أشخاص في تصادم وسيارة وتوك توك

txt

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة عامل وطفلته في حادث بالبحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية مما أدى إلى عامل ونجلته إثر انقلاب دراجة نارية أمام قرية كفر عكسر بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من " جمعة محمود عبد اللطيف،40 سنة، مقيم محلة فرنوة بمركز شبراخيت، وطفلته« رفيدة»، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى

ونقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

البحيرة اصابة عامل طريق مصر إسكندرية الزراعي حادث انقلاب الفحوصات الطبية اللازمة الطريق الزراعى الاسعافات الاولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

ترشيحاتنا

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ