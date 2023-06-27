إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " عبدالعظيم معوض صابرة، 60 سنة، جمال فوزي مبروك، 62 سنة، مقيم المنوفية، أحمد حسن الشافعي، 25 سنة، إصلاح عبدالعاطي حسن، 60 سنة، عبدالرحمن محروس رمضان، 12 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

ونقلوا جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.