بخل المشاعر والخيانة.. صفات لا تقبلها دينا الشربيني في أي رجل|فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أهم صفات التي لايمكن أن تقبلها في أي رجل في طليعتها البخل قائلة : البخيل ده بيبقى بخيل في كل حاجة حتى المشاعر "

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" البخل مش في الفلوس البخل في المشاعر والكلمة الحلوة والاهتمام والسؤال والمعاملة "

واصلت دينا الشربيني:" ثاني صفة أرفضها الخيانة لاني مش ممكن أتحملها لان الفكرة مش مفهومة بالنسبة لي، ولو حصلت يبقى أمشي مع السلامة مش ممكن أققبلها لان الخيانة غير مقبولة وبتهز حاجه جوه الست "

وعن تعرضها للخيانة، قالت :" تعرضت زمان للخيانة ومافيش بنت ماتعرضتش لخيانة اللي حظها حلو بس الي بتكتشف ده وتعرف فيه كتير بيتخانوا ومايعرفوش لكن الي بتعرف دي حظها حلو "



أردفت دينا الشربيني، قائلة:" فيه ستات بتتخان وبتعرف بس بتكمل لاسباب البيت مفتوح ومعرفش إيه وأنا أراهن أن من جواهم بتكون مدمرة لانها عارفة وساكته وأنا مقدرش أبقى في الوضع ده لكن مقادرش أحكم على الي بتبقبل ده "



أردفت :" لما تعرضت للخيانه مشيت على طول ووجعي الاكبر ان الخيانة جت من صديقتي من البنت مش من الراجل ولم أواجهها حتى الان "



