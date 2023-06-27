البحيرة.. إصابة 4 أشخاص في تصادم وسيارة وتوك توك

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة أمام زاوية صقر بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تصادم بين سيارة وتوك توك في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أمام قرية زاوية صقر بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلوا إلى المستشفى.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من " محمود سلامة عبدالعاطي، 15 سنة، طالب، كرم رمضان العطار، 26 سنة، محمد جمال موسى، 23 سنة، طالب، مصطفى عبدالمنعم إبراهيم، 23 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ومقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق