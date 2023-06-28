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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مليون و350 ألف كيلو لحوم من الأورمان بمحافظات الجمهورية خلال عيد الأضحى

اضاحى جمعية الاورمان
اضاحى جمعية الاورمان

 
تستعد جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع مليون و350ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2023 من غير القادرين في قرى الجمهورية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية والحدودية والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن ) .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم الأضاحي البلدية لغير القادرين لهذا العام مع مجازر وزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري ومديريات التضامن الاجتماعي من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة .


وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظات وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية. 


وأضاف شعبان أن التوزيع يتم  بالتنسيق التام مع السادة المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها بالمحافظات وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين وأكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة .


الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكنية.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم جمعية الاورمان - يوم عيد الأضحى اخبار الثانوية العامة 2023

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