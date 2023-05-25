الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 25 منزلا بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي الانتهاء من إعادة إعمار عدد (25) منزلا فى قرية اللاهون مركز الفيوم، وقرية الوابور مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وثمنت شعبان، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الإعمار شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والادوات الصحية والأبواب والشبابيك، موضحًا أن الهدف من اعادة اعمار المنازل بالفيوم هو تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

مضيفًا أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى هذه القرى وأن الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الان ويتجاوزعددها850قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.



يذكر أن جمعية الأورمان قامت منذ بدء العمل إلى الآن إعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ4059 منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة.

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