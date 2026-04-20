فورد F-250 سوبر ديوتي 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026، وتنتمي F-250 سوبر ديوتي لفئة السيارات البيك أب، وتجمع بين الكفاءة والسرعة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، شيفروليه سيلفرادو 2500HD و رام 2500 .
مواصفات فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026
زودت سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية عملاقة مطلية بالكروم، وبها مصابيح LED مميزة على شكل حرفC ، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة، وبها وإطارات بريدجستون المخصصة لجميع التضاريس، وبها درج جانبي قابل للسحب للصندوق الخلفي .
بالاضافة إلي ان سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي 2026 بها، مقاعد جلدية فاخرة قابلة للإمالة القصوى، وبها فتحة سقف بانوراما تضفي شعور بالاتساع، وبها شاشة مركزية الضخمة تعمل بنظام Sync 4 وتدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية .
محرك فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026
تحصل سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 7300 سي سي، وتنتج قوة 430 حصان، وعزم دوران 658 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية .
سعر فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026
تباع سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 314 ألف ريال سعودي .
تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات
تأسست شركة فورد موتور عام 1903 على يد هنري فورد في ديربورن، في ميشيجان، وأحدثت ثورة في الصناعة بتقديم خطوط الإنتاج المتحركة (1913) وطراز Model T (1908)، مما جعل السيارات بأسعار معقولة، واشتهرت الشركة بابتكاراتها الإنتاجية، ولا تزال إحدى أكبر شركات السيارات عالمياً، مالكةً لعلامة لينكولن.