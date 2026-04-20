قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فورد F-250 سوبر ديوتي 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026، وتنتمي F-250 سوبر ديوتي لفئة السيارات البيك أب، وتجمع بين الكفاءة والسرعة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، شيفروليه سيلفرادو 2500HD و رام 2500 .

مواصفات فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026

زودت سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية عملاقة مطلية بالكروم، وبها مصابيح LED مميزة على شكل حرفC ، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة، وبها وإطارات بريدجستون المخصصة لجميع التضاريس، وبها درج جانبي قابل للسحب للصندوق الخلفي .

بالاضافة إلي ان سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي 2026 بها، مقاعد جلدية فاخرة قابلة للإمالة القصوى، وبها فتحة سقف بانوراما تضفي شعور بالاتساع، وبها شاشة مركزية الضخمة تعمل بنظام Sync 4 وتدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية .

محرك فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026

تحصل سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 7300 سي سي، وتنتج قوة 430 حصان، وعزم دوران 658 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية .

سعر فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026

تباع سيارة فورد F-250 سوبر ديوتي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 314 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد موتور عام 1903 على يد هنري فورد في ديربورن، في ميشيجان، وأحدثت ثورة في الصناعة بتقديم خطوط الإنتاج المتحركة (1913) وطراز Model T (1908)، مما جعل السيارات بأسعار معقولة، واشتهرت الشركة بابتكاراتها الإنتاجية، ولا تزال إحدى أكبر شركات السيارات عالمياً، مالكةً لعلامة لينكولن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد